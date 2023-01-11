



Коллапс в аэропортах: в США возобновляют рейсы

Федеральное авиационное управление разрешило постепенно возобновить вылеты из ряда аэропортов.



Ранее произошел системный сбой, что привело к задержкам рейсов по всей стране.



В связи со сбоем FAA приказало всем экипажам отложить вылет как минимум до 9 утра по местному времени. Теперь из-за сильной загруженности разрешили вылетать из аэропортов Ньюарк-Либерти и Хартсфилд-Джексон Атланта.



По данным управления, курсирование рейсов постепенно возобновляется. По-прежнему выясняется причина глобального сбоя.



Ранее в Белом Доме сообщили, что нет признаков того, что сбой произошел из-за кибератаки.