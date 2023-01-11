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Коллапс в аэропортах: в США возобновляют рейсы
11.01.2023 18:50 Алина Груднева

Коллапс в аэропортах: в США возобновляют рейсы

Федеральное авиационное управление разрешило постепенно возобновить вылеты из ряда аэропортов.

Ранее произошел системный сбой, что привело к задержкам рейсов по всей стране.

В связи со сбоем FAA приказало всем экипажам отложить вылет как минимум до 9 утра по местному времени. Теперь из-за сильной загруженности разрешили вылетать из аэропортов Ньюарк-Либерти и Хартсфилд-Джексон Атланта. 

По данным управления, курсирование рейсов постепенно возобновляется. По-прежнему выясняется причина глобального сбоя.

Ранее в Белом Доме сообщили, что нет признаков того, что сбой произошел из-за кибератаки. 

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