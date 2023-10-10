



Какие авиакомпании прекратили полеты в Израиль

В связи со сложной ситуацией в сфере безопасности участились случаи отмены полетов международных компаний в Израиль. В настоящее время коммерческие рейсы в Израиле по-прежнему выполняются в обычном режиме в соответствии с требованиями безопасности, а израильские авиакомпании продолжают работать в обычном режиме.



В то же время пассажирам, планирующим сегодня вылететь в Израиль, рекомендуется уточнить у своих авиакомпаний, действительно ли рейсы выполняются по расписанию.



Тем временем, Управление гражданской авиации опубликовало список, в котором указаны все авиакомпании, отменившие свои рейсы в Израиль, и те, которые еще продолжают полеты. Примеры компаний, отменивших свои рейсы: Delta, United, American Airlines, Air Canada, Air India, Lufthansa, LOT , Swiss Air, Austrian, KLM, Belarus Airlines, Transavia Holland, TAP Sun Express, High Sky Moldova, High Sky Romania и др. Примеры компаний, продолжающих полеты: El Al, Israir, Arkia, Air Seychelles, Etihad, Emirates, Blue Bird, Tus Airways и другие.