



Израильтянам будет сложнее попасть в страны ЕС и Британию

Израильтянам будет усложнен въезд в страны Евросоюза и в Великобританию из-за их присоединения к программе ETA.



Новые правила вступят в силу в ЕС к концу 2023 года, а в Британии - до 2025-го.



В рамках программы для пересечения границы необходимо подать через интернет заявления на получение электронного разрешения на въезд.



Документ совместно с оплатой сбора необходимо будет подавать гражданам всех стран, с которыми действует безвизовый режим.



После этого, туристы получат специальную форму с номером, который нужно предъявить при пересечении границы. С момента получения номер будет действовать в течение нескольких лет.