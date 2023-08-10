



Израильтян сняли с рейса с Кипра: бросались бутылками на борту

Рейс с Кипра в Израиль был задержан в четверг утром, как сообщается, после того, как группа израильских пассажиров проявила неуправляемость и была снята с самолета.



Согласно новостному сайту Ynet, шесть израильских молодых людей были арестованы кипрской полицией. Они бросили бутылку в женщину и подрались с летным составом.



“Самолет уже двигался, и стюардессы пришли посмотреть, что происходит”, — сказал Ynet один из пассажиров рейса TUS Airways из Ларнаки в Тель-Авив. По его словам, ребята, которые бросили бутылку, просто посмеялись над ними и улыбнулись между собой.



12 канал сообщил, что пилот прекратил руление и вернулся к выходу на посадку, где причастных сняли с самолета и задержали. Затем рейс продолжился по расписанию и приземлился в Израиле с небольшой задержкой.



В заявлении, предоставленном Ynet, TUS Airways заявила, что “она не потерпит никаких форм насилия” и что “безопасность пассажиров нашего рейса всегда является нашим главным приоритетом”.



