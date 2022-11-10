



Испанская паломница шла до Израиля 6000 километров



В древние времена люди путешествовали на Святую землю, чтобы побывать в Иерусалиме и святых местах. Подобно им, испанская паломница Карлота Валенсуэла прибыла в Израиль в прошлую субботу, пройдя расстояние около 6 000 км из Испании.



Карлота начала свое путешествие в городе Финистерре в Галисии, Испания, 2 января 2022 года и прибудет в Иерусалим в течение декабря. Она оставила работу в крупной энергетической компании и получила письмо от церкви на шести языках, в которой ей просят оказывать всяческую помощь. На своем аккаунте в Instagram она публикует духовные размышления из своих путешествий, показывает пейзажи и рассказывает о своем опыте в пути, и уже набрала базу поклонников в 28 тысяч подписчиков.



В течение ноября она пройдет по основным святым местам Израиля (с севера на юг) и планирует прибыть в Иерусалим в следующем месяце и встретиться со своей семьей, после путешествия, которое длилось почти год.

