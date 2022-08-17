



Финны не будут аннулировать визы россиян

Финляндия решила не аннулировать шенгенские визы россиян, которые уже были выданы.

Об этом сообщил глава финского министерства финансов Пекка Хаависто.

"Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны", — сказано в заявлении.

Что примечательно, ранее Финляндия сообщила, что намерена в сентябре сократить выдачу туристических виз для россиян до одной десятой от нынешнего уровня.