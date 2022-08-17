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Финны не будут аннулировать визы россиян
17.08.2022 14:29 Алина Груднева

Финны не будут аннулировать визы россиян

Финляндия решила не аннулировать шенгенские визы россиян, которые уже были выданы.

 
Об этом сообщил глава финского министерства финансов Пекка Хаависто.
 
"Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны", — сказано в заявлении.
 
Что примечательно, ранее Финляндия сообщила, что намерена в сентябре сократить выдачу туристических виз для россиян до одной десятой от нынешнего уровня.

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