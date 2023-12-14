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Эстония официально отгородилась от РФ забором
14.12.2023 23:30 Алина Груднева

Эстония официально отгородилась от РФ забором

Эстония официально отгородилась от России забором, завершив строительство на границе.

Об этом в комментарии Politico рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.  

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"Нашей целью является высокотехнологичная современная пограничная инфраструктура", – отметил он.  

Протяжность забора составляет 40 км. Как отметил министр, восточная граница ЕС должна быть оснащена передовым оборудованием, системами безопасности и беспилотниками для наблюдениями. Полностью проект защиты границы с Россией должен быть завершен  в 2025 году. 

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