



Эстония официально отгородилась от РФ забором

Эстония официально отгородилась от России забором, завершив строительство на границе.



Об этом в комментарии Politico рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.



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"Нашей целью является высокотехнологичная современная пограничная инфраструктура", – отметил он.



Протяжность забора составляет 40 км. Как отметил министр, восточная граница ЕС должна быть оснащена передовым оборудованием, системами безопасности и беспилотниками для наблюдениями. Полностью проект защиты границы с Россией должен быть завершен в 2025 году.