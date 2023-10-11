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British Airways приостанавливает полеты в Израиль
11.10.2023 18:34 Алина Груднева

British Airways приостанавливает полеты в Израиль

Рейс British Airways из Лондона в Тель-Авив развернулся в обратном направлении перед тем, как должен был приземлиться в Бен-Гурион.

Судя по данным FlightAware, рейс 165 BA подлетел к побережью Израиля, а затем развернулся и, судя по всему, направился обратно в Лондон.

В компании пояснили, что такие меры предприняты из соображений безопасности.

Также British Airways сообщили о том, что присоединяются к ряду авиакомпаний, временно приостанавливая полеты в Израиль.

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