



British Airways приостанавливает полеты в Израиль

Рейс British Airways из Лондона в Тель-Авив развернулся в обратном направлении перед тем, как должен был приземлиться в Бен-Гурион.



Судя по данным FlightAware, рейс 165 BA подлетел к побережью Израиля, а затем развернулся и, судя по всему, направился обратно в Лондон.



В компании пояснили, что такие меры предприняты из соображений безопасности.



Также British Airways сообщили о том, что присоединяются к ряду авиакомпаний, временно приостанавливая полеты в Израиль.