



Земля будущего: ИИ проиллюстрировал роман культового фантаста Станислава Лема

Журналисты поставили ИИ задачу проиллюстрировать научно-фантастический роман культового польского писателя Станислава Лема "Возвращение со звезд". О результатах работы ИИ сообщается на сайте Liga.Tech.



В октябре 2023 года компания Microsoft запустила нейросеть для генерации изображений DALL-E 3 в чате Bing Chat и Bing.com/create, работающей бесплатно. По утверждению создателей нейросети, модель DALL-E 3 от OpenAI позволяет создавать изображения с высокой детализацией и усовершенствованным качеством, на которых с высокой точностью отображаются человеческие лица, рисунок кожи и текст.



Станислав Лем, родившийся в 1921 году во Львове, входившем в то время в состав Польши, в своих научно-фантастических романах предсказал многое из того, что мы видим и чем пользуемся сегодня – аудио- и электронные книги, замедление прогресса исследований космоса, создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта.



Более поздние его работы рассказывают об утопическом обществе и опасностях развития технологий. Один из самых известных его романов “Солярис” рассказывает о разумном океане и проблемах взаимопонимания с интеллектом, отличным от человеческого.



Проблема технологической утопии поднимается и в романе “Возвращение со звёзд”. Автор рассказывает историю астронавта, который вернулся на Землю из космической экспедиции в XXII век. Для него экспедиция продлилась всего одно десятилетие из-за релятивистского замедления времени, а на Земле тем временем прошло 127 лет.



Роман был впервые опубликован на польском языке в 1961 году.

