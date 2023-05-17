



Земля будет в безопасности от астероида-убийцы в течение 1000 лет

В новом исследовании говорится, что ни один астероид размером более километра не столкнется с планетой в этот период времени. Но мелкие все равно могут представлять опасность.



“Это хорошие новости”, – говорит Оскар Фуэнтес-Муньос из Университета Колорадо, который руководил исследованием, опубликованном в The Astronomical Journal. “Насколько нам известно, в ближайшие 1000 лет никакого воздействия не будет”.



Считается, что около 66 миллионов лет назад динозавры были частично уничтожены ударом астероида диаметром 10 километров, убившего большую часть наземной жизни за считанные часы, когда дождем обрушились расплавленные обломки . Столкновение также покрыло нашу планету пылью и сажей, заблокировав солнечный свет и вызвав многолетнюю зиму.



Каталог НАСА астероидов, близких к Земле и размером более километра, в настоящее время считается заполненным на 95%, и известно, что существует около 1000 таких объектов. Отслеживание орбит этих астероидов позволяет астрономам предсказывать их пути примерно через столетие с учетом таких факторов, как гравитация Юпитера.



В последнем исследовании ученые использовали другой метод, смоделировав, когда астероиды должны были приблизиться к Земле по своей орбите, и перенесли эти оценки на 1000 лет в будущее.



“Мы придумали менее требовательный к вычислениям подход, чтобы заглянуть за более длительный временной интервал”, – говорит соавтор исследования Давиде Фарноккиа из Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, НАСА в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Определив “долю орбиты, которая может приблизить объект к Земле”, команда смогла смоделировать риски столкновения намного дальше, чем это было возможно с помощью других методов.



Из астероидов, смоделированных командой, астероидом с самым высоким риском столкновения был назван 1994 PC1. Было обнаружено, что этот каменистый астероид шириной около километра имеет шанс 0,00151% пройти по орбите Луны в следующие 1000 лет.



“По-прежнему маловероятно, что он столкнется с Землей”, – говорит Фуэнтес-Муньос. “Но это будет очень хорошая научная возможность, потому что это будет огромный астероид, который будет очень близко к нам”.



Предпринимаются также усилия по отслеживанию более мелких астероидов. По словам Фуэнтес-Муньоса, для астероидов диаметром более 140 метров, которые могут разрушить город, каталог НАСА заполнен примерно на 40%.



“Но это зависит от того, сколько их, что действительно неясно”, – говорит он. “Но есть надежда, что новые обзоры неба дадут нам гораздо более высокую степень полноты знаний”.



В настоящее время, похоже, цивилизация может спать спокойно.



“В какой-то момент что-то пойдет в этом направлении”, – говорит Фарноккиа. “Но этот момент, кажется, вряд ли наступит раньше 3000 года”.