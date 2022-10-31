



Выявлены бактерии, расщепляющие никотин

Ученым удалось выявить бактерии, которые способны эффективно расщеплять никотин.

По данным "Синьхуа", открытие сделали исследователи из Пекинского, Чжэцзянского и Фуданьского университетов, а также Первой дочерней больницы Медицинского университета Вэньчжоу и Национального института здравоохранения США.

Этот тип бактерий под названием Bacteroides xylanis обитает в кишечнике. Исследование проводилось на лабораторных мышах, которые были подвержены воздействию вредного ингредиента табака, вызывающего зависимость.

По словам ученых, бактерии способны разрушать никотин, накопленный в кишечнике курильщика.