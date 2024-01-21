



Выращенные в неволе грифы могут улучшить полетные и миграционные характеристики

Содержание в неволе в период раннего развития птиц - может улучшить их жизненный опыт, утверждают орнитологи из Университета Бен-Гуриона в Негеве (BGU) в Беэр-Шеве.



На поведенческие навыки птиц влияют два типа опыта: окружающая среда в период раннего развития и в дальнейшем.



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Орнитологи следили за египетскими грифами (Neophron percnopterus) во время миграции - критического и сложного для них периода - и изучали, как развиваются их летные навыки, исследуя это с помощью GPS-слежения с высоким разрешением.



Грифы размножаются в умеренном климате и мигрируют на юг зимой, в то время как тропические популяции в основном остаются на одном месте. Эти хищники, широко распространены на Пиренейском полуострове, в Северной Африке, Западной Азии и Индии.



Питаются они в основном мертвыми животными, но при удобном случае ловят и поедают рептилий, мелких птиц и млекопитающих. Они также питаются яйцами других птиц.



Популяция этого вида сократилась в XX веке, и некоторые островные популяции находятся под угрозой исчезновения из-за охоты, случайного отравления и столкновения с линиями электропередач.



Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology под названием "Ранний и накопленный опыт формирует миграцию и полет у египетских грифов".



Грифы были оценены с помощью GPS-передатчиков. Две группы были совершенно разными по своему раннему жизненному опыту: одна группа была выращена в неволе, а другая - в дикой природе. По мере накопления опыта птицы обеих групп улучшали свои летные и миграционные характеристики. Однако наиболее заметные улучшения наблюдались у грифов, выращенных в неволе.

Во время первой миграции птицы, выращенные в неволе, были менее эффективны, но уже во время второй миграции смогли догнать по миграционным характеристикам тех, кто был выращен в дикой природе. Таким образом, накопленный опыт помог компенсировать недостатки их опыта на раннем этапе.

"Мы смогли получить данные о миграции и навыках полета грифов. Эти данные позволили узнать о значении раннего и приобретенного опыта и их влиянии на способность птиц справляться с такими сложными периодами, как миграция", - объясняет доктор Рон Эфрат, один из ведущих исследователей.

