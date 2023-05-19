Новости » Наука и Технологии
ВВС США сбили рой дронов с помощью микроволнового оружия THOR
19.05.2023 10:43 Евгения Маркова

ВВС США сбили рой дронов с помощью микроволнового оружия THOR

Микроволновое оружие Tactical High-Power Operational Responder (THOR) ВВС США нейтрализовало рой беспилотников в ходе недавних испытаний.

Мероприятия, проведенные на испытательном полигоне Chestnut в Нью-Мексико, имитировали реальную атаку роем на военные объекты.

THOR поразил цели и сбил их с неба, используя свои некинетические микроволновые импульсы со скоростью света.

По словам руководителя программы THOR Адриана Лусеро , это оружие оказалось эффективным при нейтрализации нескольких целей, хотя оно никогда ранее не тестировалось против типов дронов, использовавшихся в ходе испытаний.

"THOR был исключительно эффективен в выведении из строя роя благодаря широкому лучу, высокой пиковой мощности и быстрому подвесу для отслеживания и обезвреживания целей", — пояснил он.

По мере того, как угрозы дронов становятся все более изощренными, многие страны вложили миллиарды в укрепление своих возможностей по борьбе с БПЛА.

Инвестиции в направленную энергию для противодействия роям дронов также увеличились, чтобы обеспечить лучшую и более эффективную защиту военного персонала США в любой точке мира.

Помимо системы вооружения THOR, США планируют развернуть мощное микроволновое оружие Leonidas , которое нейтрализует беспилотники, выводя из строя их электронику.

Кроме того, в прошлом месяце BlueHalo получила контракт на 46 миллионов долларов на производство 20-киловаттного высокоэнергетического лазера для борьбы с дронами, который будет устанавливаться на транспортные средства пехотных подразделений.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы