



ВВС США сбили рой дронов с помощью микроволнового оружия THOR

Микроволновое оружие Tactical High-Power Operational Responder (THOR) ВВС США нейтрализовало рой беспилотников в ходе недавних испытаний.



Мероприятия, проведенные на испытательном полигоне Chestnut в Нью-Мексико, имитировали реальную атаку роем на военные объекты.



THOR поразил цели и сбил их с неба, используя свои некинетические микроволновые импульсы со скоростью света.



По словам руководителя программы THOR Адриана Лусеро , это оружие оказалось эффективным при нейтрализации нескольких целей, хотя оно никогда ранее не тестировалось против типов дронов, использовавшихся в ходе испытаний.



"THOR был исключительно эффективен в выведении из строя роя благодаря широкому лучу, высокой пиковой мощности и быстрому подвесу для отслеживания и обезвреживания целей", — пояснил он.



По мере того, как угрозы дронов становятся все более изощренными, многие страны вложили миллиарды в укрепление своих возможностей по борьбе с БПЛА.



Инвестиции в направленную энергию для противодействия роям дронов также увеличились, чтобы обеспечить лучшую и более эффективную защиту военного персонала США в любой точке мира.



Помимо системы вооружения THOR, США планируют развернуть мощное микроволновое оружие Leonidas , которое нейтрализует беспилотники, выводя из строя их электронику.



Кроме того, в прошлом месяце BlueHalo получила контракт на 46 миллионов долларов на производство 20-киловаттного высокоэнергетического лазера для борьбы с дронами, который будет устанавливаться на транспортные средства пехотных подразделений.

