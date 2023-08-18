



Венгрия будет производить боевые дроны вместе с Израилем и ФРГ

Венгрия подписала оборонное соглашение о производстве боевых беспилотников в сотрудничестве с израильскими и немецкими компаниями.



Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан на церемонии открытия нового завода в городе Залаэгерсег.



Соответствующее соглашение подписано в рамках усилий по развитию и модернизации венгерской военной и оборонной промышленности. По словам Орбана, боевые дроны будут производиться в сотрудничестве с израильской компанией UVision и с немецким партнером, название которого не раскрывается.



"Если бы я услышал о стране, которая производит и разрабатывает военные технологии вместе с немцами и израильтянами, то я бы дважды подумал, прежде чем связываться с ними", — сказал Орбан.