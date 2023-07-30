



В Турции создали уникальный морской дрон-камикадзе. Видео

Турецкая компания по производству электронного оборудования и программного обеспечения в оборонном секторе Havelsan представила свою уникальную разработку - дрон-камикадзе Caka S-KUSV.



Презентация состоялась на 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле, пишет издание Hürriyet.



Так называемый корабль-камикадзе длиной 8,5 м и шириной 3,3 м, с прикрепленной взрывчаткой в голове, способен бесшумно двигаться к цели на скорости более 60-ти узлов (более 111 км/ч).



"Одна из важнейших особенностей аппарата – способность нырять. Он может сохранять свое положение и стабильно двигаться под водой", – отметил представитель компании Havelsan Гекер Орал.



Турецкий дрон также способен взаимодействовать с другими морскими и воздушными аппаратами.



В Havelsan заявляют, что у нового дрон-камикадзе нет аналогов в мире и он способен изменить стратегию и тактику морских операций.



