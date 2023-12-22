



В США сократят парк вертолетов Black Hawk

Американская армия сократит свой парк вертолетов UH-60 Black Hawk примерно на 8%.



По данным Defence News, информацию об этом подтвердил командующий авиационным центром сухопутных войск США, генерал-майор Мак МакКерри.



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В частности, будет сокращено 157 вертолетов в рамках оптимизации воздушного флота и для освобождения места в бюджете на перспективные воздушные судна, разработанные в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), которые поступят на вооружения к 2030-м годам.



"Армия также планирует заменить ударный вертолет AH-64 Apache производства Boeing на Future Attack Reconnaissance Aircraft. Две компании строят конкурентоспособные прототипы вертолетов", — сказано в сообщении.