В Орегоне найден 18 000-летний зуб верблюда в каменной пещере

В каменной пещере в штате Орегон археологи обнаружили зуб животного, которому более 18 000 лет. Если их интерпретация артефакта и других реликвий, найденных на этом месте верна, это означает, что здесь было одно из старейших мест обитания человека в Северной Америке.



Каменная пещера Римрок-Дроу, найденная недалеко от городка Райли, была тщательно изучена археологами под руководством Орегонского университета с 2011 года. За прошедшие годы были обнаружены каменные орудия труда и фрагменты зубов вымерших млекопитающих эпохи плейстоцена.



В 2012 году группа обнаружила фрагменты верблюжьих зубов под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Сент-Хеленс , датированного более 15 000 лет назад. Ученые также нашли два искусно сделанных скребка из оранжевого агата, один из которых был покрыт сохранившимися остатками крови бизона, а другой – засыпан вулканическим пеплом.



Теперь радиоуглеродное исследование эмали верблюжьего зуба выявило более точную дату – 18 250 лет назад.



“Идентификация 15 000-летнего вулканического пепла была шоком, а 18 000-летняя дата эмали и каменных орудий стали еще более поразительными”, – потрясен археолог Патрик О'Грэйди из Полевой археологической школы Музея естественной и культурной истории Орегонского университета .



Вопрос в том, может ли фрагмент зуба животного возрастом 18 000 лет однозначно доказать присутствие человека на этом месте. Об этом говорит наличие искусно изготовленных каменных орудий, но такая интерпретация не окончательно убедительна.



Исследователи из недавних раскопок в Римрок-Дроу надеются провести дальнейший анализ своих находок, чтобы получить более веские доказательства. Это будет включать в себя дальнейшее тестирование других фрагментов зубов верблюда и бизона, а также изучение растительных остатков, найденных на месте пожара.

