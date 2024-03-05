



В Meta, комментируя глобальный сбой, не стали упоминать хуситов

Социальные сети Facebook и Instagram возобновили свою работу после глобального сбоя по всему миру.



Об этом сообщил представитель Meta Энди Стоун.



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Он принес извинения за временные неудобства, заявив, что причиной сбоя были "технические неполадки". По словам Стоуна, проблема уже устранена.



Что примечательно, в Meta не стали упоминать йеменских хуситов, из-за которых, как сообщалось ранее, были поврежденые подводные кабели в Красном море, обеспечивающие работу глобального интернета и телекоммуникаций.

