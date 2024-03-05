В Meta, комментируя глобальный сбой, не стали упоминать хуситов
Социальные сети Facebook и Instagram возобновили свою работу после глобального сбоя по всему миру.
Об этом сообщил представитель Meta Энди Стоун.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Он принес извинения за временные неудобства, заявив, что причиной сбоя были "технические неполадки". По словам Стоуна, проблема уже устранена.
Что примечательно, в Meta не стали упоминать йеменских хуситов, из-за которых, как сообщалось ранее, были поврежденые подводные кабели в Красном море, обеспечивающие работу глобального интернета и телекоммуникаций.