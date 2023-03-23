



В космосе появятся спутники для отслеживания химического оружия России и Китая

Американское космическое разведывательное агентство NRO объявило о заключении шести контрактов на проведение исследований в области гиперспектральной съемки со спутников, сообщает Breakingdefense.



Гиперспектральная съемка позволяет "видеть", из каких материалов состоит поверхность Земли и отдельные ее компоненты, в том числе и находящиеся в окружающей атмосфере. Для национальной безопасности такой вид съемки поможет, например, обнаруживать признаки производства или использования химического оружия.



Контракты были подписаны с шестью компаниями: BlackSky Technology, HyperSat, Orbital Sidekick, Pixxel, Planet и Xplore. Сумма контрактов на каждую компанию составляет $300 тыс. и предполагает разработку концепции будущего оборудования в течение полугода.



Гиперспектральная съемка отличается от мультиспектральной тем, что она регистрирует спектры света с более тонким разрешением по длине волны и охватывает широкий диапазон длин волн, а также измеряет непрерывные спектральные полосы, в то время как мультиспектральная съемка измеряет разнесенные спектральные полосы.



Спутники, обладающие функцией гиперспектральной съемки, могут применяться не только для военной разведки, а еще в геологии, экологии и сельском хозяйстве. Она поможет определить типы пород, состав почвы, уровень засоления или загрязнения воды, виды растений или бактерий и т.д., а также может использоваться для дистанционного зондирования атмосферных явлений или объектов на орбите.



В данный момент на орбите трудятся подобные спутники запущенные NASA и Италией. В следующем году Германия также планирует запустить на орбиту гиперспектральный спутник.



