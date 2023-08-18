



В Китае создали "бесконечный" боевой лазер

Китайские военные объявили о прорыве в разработке высокотехнологичного энергетического оружия. Сейчас оно проходит стадию тестирования, сообщает The Byte.



По информации South China Morning Post, представители Национального университета оборонных технологий разработали современную систему охлаждения, которая позволит высокоэнергетическим лазерам оставаться включенными "бесконечно" и не перегреваться.



Хотя лазерные технологии существуют уже давно, высокоэнергетические лучи генерируют столько избыточного тепла, что часто выходят из строя. Именно это, по мнению ученых, препятствовало предыдущим попыткам разрабатывать такие системы вооружения во всем мире.



Согласно исследованию, новая китайская система охлаждения будет использовать газ, который продувается через оружие для отвода избыточного тепла. Это позволит стрелять точными лазерными лучами в течение длительного времени без потери мощности или искажения траектории.



