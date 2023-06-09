



В Китае разрабатывают новый семиместный космический корабль

Китайское космическое агентство разрабатывает космический корабль следующего поколения, способный перевозить до семи астронавтов на борту.



Об этом рассказал главный конструктор пилотируемой космической программы Китая Чжоу Цзяньпин в интервью местным СМИ.



По его словам, в настоящее время Китай использует трехместные космические аппараты для перевозки астронавтов на космическую станцию. Новый пилотируемый корабль сможет перевозить больше грузов и больше членов экипажа, что позволит существенно расширить масштабы космических полетов и открыть новые сферы их использования, в том числе космический туризм.



Кроме того, отметил Чжоу, китайские специалисты разрабатывают и более мощную многоразовую ракету-носитель, которая будет иметь большую стартовую тягу и площадь для полезных грузов, благодаря чему будет экономически более эффективной, чем предыдущие поколения.



