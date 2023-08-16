



В Израиле запустили программу внедрения ИИ в предоставление госуслуг

В Израиле запущен первый этап своей национальной программы внедрения искусственного интеллекта для преобразования предоставления государственных услуг.



Проект стоит 500 миллионов шекелей.



Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис в интервью The Jerusalem Post призвал гендиректоров министерств представить свои стратегии по интеграции ИИ в операционные структуры.



"Потенциальное влияние ИИ на экономику и общество является огромным. Искусственный интеллект может изменить операции в самых разных сферах, от трудоустройства и образования до сельского хозяйства и сложных финансовых проектов. Программа поможет внутренней работе правительства", - пояснил Акунис.



По словам министра, в конечном итоге гражданам будут предоставляться более качественные услуги. Целью программы является сокращение бюрократии.