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В Израиле запустили программу внедрения ИИ в предоставление госуслуг
16.08.2023 16:28 Алина Груднева

В Израиле запустили программу внедрения ИИ в предоставление госуслуг

В Израиле запущен первый этап своей национальной программы внедрения искусственного интеллекта для преобразования предоставления государственных услуг.

Проект стоит 500 миллионов шекелей.

Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис в интервью The Jerusalem Post призвал гендиректоров министерств представить свои стратегии по интеграции ИИ в операционные структуры.

"Потенциальное влияние ИИ на экономику и общество является огромным. Искусственный интеллект может изменить операции в самых разных сферах, от трудоустройства и образования до сельского хозяйства и сложных финансовых проектов. Программа поможет внутренней работе правительства", - пояснил Акунис.

По словам министра, в конечном итоге гражданам будут предоставляться более качественные услуги. Целью программы является сокращение бюрократии.

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