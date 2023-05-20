



В Испании нашли самые старые очаги для приготовления пищи

Вблизи Мадрида археологи обнаружили остатки доисторических очагов, которые древние люди использовали для приготовления пищи 250 тысяч лет назад. Это на 50 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.



Об этом пишет The Guardian.



"Это старейшее доказательство того, что огонь, который контролировал человек, был предназначен для приготовления пищи и общения", - сказал доцент Университета Гериот-Ватт и автор исследования Клейтон Мегилл.



Он и его коллеги исследовали участок Вальдокаррос II восточнее Мадрида. На этом месте нашли несколько костров. С помощью химического анализа ученые установили, что они горели при температуре от 280 до 350 градусов.



Археологи также обнаружили следы продуктов разложения сосен и грибков. Это позволяет предположить, что гнилую сосновую древесину сожгли намеренно.

