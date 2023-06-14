



В Ираке найдены остатки Вавилонской башни

На территории современного Ирака археологи нашли уникальную находку – остатки кирпича, сделанного по заказу вавилонского царя Навуходоносора II. Вещество, которое использовалось для изготовления кирпича, описано в предании Ветхого Завета о Вавилонской башне.



Согласно Библии, ее возвели на земле Сеннар после Всемирного потопа. В предании говорится, что тогда все люди говорили на одном языке, но их постигла небесная кара и они разучились друг друга понимать. Башня возводилась в годы правления Навуходоносора II, в ее строительстве участвовали сотни плененных им евреев.



Исследователи предполагают, что найденный во время раскопок кирпич мог иметь отношение к Вавилонской башне. На обнаруженных экземплярах стоит штамповка с именем Навуходоносора II. Сделан он из битума черного цвета, который упоминается в Библии как материал для строительства Вавилонской башни.



Из-за этого у исследователей появилась версия, что древнее строение действительно существовало и было создано "отчаявшимся пленниками безжалостного царя".