



В Германии обнаружен церемониальный меч возрастом 3000 лет

Археологи обнаружили в Германии 3000-летний меч, который использовался как часть церемонии захоронения в бронзовом веке. Об этом говорится в пресс-релизе Баварского государственного управления по охране памятников от 14 июня.



Меч, найденный в Баварии, использовался в церемонии погребения мужчины, женщины и ребенка. Хотя все трое были похоронены вместе, тесты еще не определили, связаны ли они биологически.



Археологи датируют меч 14 веком до нашей эры , что делает находку исключительно редкой. Группа археологов заявила, что большинство артефактов этого периода были разграблены на протяжении тысячелетий.



На мече нет следов использования, что позволяет предположить, что он мог быть создан для ритуальных целей. Однако центр тяжести на передней части меча означает, что он был бы эффективным оружием, если бы его использовали в бою.



“Меч и захоронение еще предстоит изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку, — сказал Матиас Пфайль, глава Баварского государственного управления по охране памятников. - Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка - большая редкость!"



Меч “почти все еще сияет”, говорится в заявлении для прессы, указывая на то, насколько хорошо сохранился артефакт.



Меч, зеленоватого цвета, содержит и бронзу, и медь. Со временем медь окислялась, создавая уникальный оттенок. Считается, что компоненты меча производились отдельно в южной Германии, северной Германии и Дании. Это привело к тому, что археологи предположили, что он был построен странствующим ремесленником.

