



В джунглях найден древний город майя, которому более 1000 лет – видео

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили остатки многовекового города майя в экологическом заповеднике Баламку на полуострове Юкатан. В заявлении ведущего археолога Ивана Шпрайца говорится, что поселение, вероятно, служило важным региональным центром в классический период майя, который длился с 250 по 1000 г. н.э.



“Самым большим сюрпризом оказалось место, расположенное на “полуострове” на возвышенности, окруженном обширными водно-болотными угодьями”, – говорится в заявлении Шпрайца. “Его монументальное ядро ​​​​покрывает почти 50 га и включает в себя различные большие здания, в том числе несколько пирамидальных сооружений почти 15 м высотой”.



Строители майя часто строили свои города вокруг пирамид, подобных тем, что были найдены в Окомтуне, со структурами, выполняющими религиозные функции. Большие пирамиды, на которые можно взобраться, такие как пирамиды в Ушмале и Чичен-Ице, обычно использовались для духовных практик и ритуалов, включая жертвоприношения. Другие служили священными украшениями и удобными ориентирами для навигации. Каменные цилиндры, в честь которых назван Окомтун, вероятно, были частью входов в верхние помещения городских зданий.



В заявлении отмечается, что помимо пирамид и колонн команда Шпрайца обнаружила керамику, три площадки, комплекс, состоящий из “низких и удлиненных структур, расположенных почти концентрическими кругами”, и площадку для игры в мяч. Майя, ацтеки и многие другие мезоамериканские цивилизации играли в игру, в которой использовались мячи из натурального каучука.



“Игра в мяч в древней Мезоамерике имела важные символические ассоциации, символизируя сельскохозяйственное плодородие или “битву света и тьмы”, – утверждает Кейтлин С. Эрли в эссе для музея Метрополитен.



Исследователи открыли Окомтун при поддержке проекта INAH, целью которого является обследование почти неизведанного, покрытого джунглями центра мексиканского штата Кампече. Согласно заявлению, в марте обнаружение света и дальномерное (лидарное) сканирование области выявили “многочисленные скопления доиспанских построек”. Аэрофотоснимки побудили Шпрайца и его коллег поближе рассмотреть “участок земли больше, чем Люксембург”. Ближе к реке Ла-Ригенья команда обнаружила похожие сооружения, в том числе центральные алтари, которые, возможно, использовались для общественных ритуалов.



Архитектурные элементы позволяют предположить, что упадок Окомтуна совпал с более широким крахом цивилизации майя между 800 и 1000 годами н.э. В этот период “десятки основных городских районов в низинах полуострова Юкатан превратились из шумных городов в заброшенные руины”, – считает Джозеф Стромберг из Смитсоновского института.



Как говорится в заявлении Шпрайца, изменения в ландшафте Окомтуна отражают “идеологические и демографические изменения во времена кризисов, которые, наконец, к десятому веку привели к краху сложной социально-политической организации и резкому демографическому спаду в Центральной низменности майя”.