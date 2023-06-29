



В джунглях Мексики наши неизвестный город майя

Команда археологов обнаружила в джунглях полуострова Юкатан в Мексике следы существования города майя, о котором не было известно до этого. Как сообщает Science alert, город получил название Окомтун, что в переводе означает «каменная колона».



На территории, которую он занимал, сохранились следы построек, похожих на пирамиды, каменных колонн и других сооружений, расположенных в виде концентрических колец.



Безусловно, большая часть города уже потеряна. По словам ученых, колонны могли играть роль входа для более высоких этажей. Кроме того, была обнаружена площадка для игры в мяч для отдыха и, возможно, религиозных целей.



Ученые провели исследования с помощью лидара, а затем провели полевые исследования. По их словам, наибольшей неожиданностью стал регион, расположенный на полуострове, который окружали болота. Его центр занимал 50 гектаров и включал в себя множество крупных зданий, в том числе, пирамиды высотой более 15 метров.



Тропические леса, в которых проводились исследования, огромны. Необитаемые джунгли покрывают площадь более 3000 квадратных километров, и неизвестно, что они скрывают.



По словам ученых, обнаруженный город был важным локальным хабом между 250 и 1000 годами нашей эры. Археологи намерены провести анализ фрагментов керамических сосудов, найденных в городе, который должен больше рассказать о том, когда этот регион был населяемым.



Ранее археологи обнаружили в культовом месте майя Чичен-Ица на юге Мексики каменный диск, который описывал традиционную игру с мячом. Считается, что этот вид спорта, известный как pelota («мяч») играл важную роль в социальной и политической жизни цивилизации майя. По мнению археологов, найденный артефакт описывает матч, который был сыгран 1100 лет назад.