



В джунглях Гватемалы обнаружено огромное королевство майя

Расположенная в джунглях северной Гватемалы обширная сеть взаимосвязанных поселений майя, построенных тысячелетия назад, была нанесена на карту с беспрецедентной точностью.



Цивилизация представляла собой возвышающиеся пирамиды, дворцы, террасы, площадки для игры в мяч и резервуары, соединенные раскинувшейся сетью дамб, сообщила международная группа археологов во время презентации в Университете Франсиско Маррокина в городе Гватемала в этом месяце.



"Их результаты показывают уровень инфраструктуры, который просто ошеломляет", — сказал доктор Тимоти Бич, профессор географии Техасского университета в Остине, который не участвовал в исследовании.



Археологи идентифицировали около 1000 поселений майя, которые, по их словам, были в основном построены между 1000 г. до н.э. и 150 г. н.э. Находки стали возможными благодаря технологии бортового лазерного картографирования, которая может проникать сквозь плотные заросли джунглей. Они бросают вызов ранее существовавшим представлениям о том, что эта часть Мезоамерики, которую археологи называют низменностями майя, в тот период была малонаселенной.



"Мы понятия не имели о концентрации и плотности древних городов там", — сказал Ричард Хансен , археолог из Университета штата Айдахо и ведущий автор исследования. Он также является директором проекта Mirador Basin Project , базирующейся в Гватемале группы, изучающей и защищающей этот район.



Полученные данные, по словам доктора Хансена, "рассказывают историю возникновения и развития невероятно организованного, сложного общества".



Некоторые места, нанесенные на карту группой доктора Хансена, были исследованы на месте. К ним относятся Эль-Мирадор, Накбе и Тинтал. Тем не менее, новые данные помогают подтвердить феноменальную степень изменения ландшафта, предпринятого майя.



Данные, на анализ которых ушли годы, выявили существование ранее неизвестных каналов, дамб, террас, карьеров, дамб, храмов и церемониальных комплексов. Исследователи также определили площадки для игры в мяч, которые когда-то использовались для спортивных соревнований.



Хансен и Моралес-Агилар сказали, что они были удивлены протяженностью сети дамб: в общей сложности более 110 миль эстакад. Они и их коллеги назвали это "первой системой автострад в мире". По словам исследователей, его существование указывает на то, что майя были способны организовать тысячи рабочих, техников и архитекторов, необходимых для создания такой инфраструктуры в то время.



"Это показывает формирование сложного королевства или государства в самом начале истории майя, — сказал доктор Хансен, — широкой географической области, объединенной общими экономическими, политическими и социальными ценностями".



Доктор Хансен сказал, что он и его коллеги намерены этой весной вернуться в джунгли Гватемалы, чтобы посетить некоторые из недавно обнаруженных поселений майя и подтвердить их местонахождение и возраст.

