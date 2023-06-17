



В Чили обнаружили останки нового вида динозавров

Ученые обнаружили в Чили остатки вида травоядных динозавров, ранее не известных в южном полушарии. Это бросает вызов давним представлениям об ареале обитания утконосых динозавров.



Об этом пишет France 24.



Gonkoken nanoi, так называют эти динозавры, жили 72 миллиона лет назад на крайнем юге территории современной чилийской Патагонии. Они весили тонну и достигали четырех метров в длину.



Открытие показало, что чилийская Патагония была местом обитания для древних видов гадрозавров, типа утконосых динозавров, распространенных в Северной Америке, Азии и Европе в меловой период от 145 до 66 миллионов лет назад.



Их присутствие в отдаленных южных регионах удивило ученых. Теперь им придется выяснить, как Gonkoken nanoi туда попали.

