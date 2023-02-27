



Ученые сужают поиск инопланетной жизни до пяти планет

Кассандра Холл, астроном из Университета Джорджии, создала новый набор критериев для помощи в поиске жизни на других планетах, что значительно сократило масштабы исследований.



Ранее астробиологи пытались найти воду на планетах вблизи звезд. Однако астрономы не могут детально анализировать ресурсы планет из-за ограниченного времени наблюдений и материальных ресурсов.



Кассандра Холл настаивает на том, что ограниченные ресурсы можно использовать более эффективно, отдав приоритет анализу планет, которые могут поддерживать фотосинтез.



Теория Холл значительно сужает поиск обитаемой или не обитаемой планеты. Ведь фотосинтез требует идеального температурного режима, воды и определенной интенсивности света.



Уточнение Холл означает, что планеты-красные карлики могут быть исключены из поиска, а ресурсы могут быть лучше перераспределены.



На данный момент новым критериям соответствуют пять планет: Kepler-452-b, Kepler-1638b, Kepler-1544b, Kepler-62e и Kepler-62f.



Усилия по поиску пригодной для жизни планеты приобретают все большую актуальность не из-за возможного контакта с инопланетянами, а из-за растущей обеспокоенности тем, что климатический кризис сделает нашу Землю непригодной для жизни.







