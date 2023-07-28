



Ученые сами удивились, оживив древних червей спустя 46 тысяч лет

Группе ученых удалось оживить древних червей, обнаруженных на глубине 40 метров в сибирской вечной мерзлоте.



По данным Sky News, группа, относящаяся к вымершему виду Panagarolaimus kolymaensis, была заморожено около 46 тысяч лет.



Как оказалось, черви, жившие еще во времена шерстистых мамонтов, находились в криптобиозе.



"То, что их можно реанимировать через 46 тыс. лет, повергло меня в полное изумление", - признался профессор Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Германии Теймурас Курчалия.



Откормленные древние черви прожили около месяца, дав потомство. Теперь исследователям предстоит узнать, как долго такие формы жизни способны находится в состоянии криптобиоза.



