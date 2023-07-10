



Ученые обнаружили следы вулканической лавы на Луне – исследование

Группа ученых обнаружила на Луне гранитную систему, которая, вероятно, образовалась в результате остывания расплавленной лавы, некогда питавшей вулкан, а также может свидетельствовать о прежнем наличии воды. Гранитная порода встречается почти исключительно на Земле, так как она является результатом многоэтапного плавления и фракционирования, чему на Земле способствует обилие воды и тектоника плит.



Эти факторы отсутствуют на Луне, что делает открытие, опубликованное в рецензируемом журнале Nature 5 июля, интригующим исследованием для энтузиастов космоса.



Ученые проанализировали горное образование на Луне под названием Комптон-Белкович, предположительно вулканического происхождения. Было измерено тепло, исходящее из-под поверхности, и обнаружено, что оно исходит от концентрации радиоактивных элементов, которые на Луне могут быть только у гранитов.



“Любое большое тело гранита, которое мы находим на Земле, использовалось для питания большого скопления вулканов, подобно тому, как большая система сегодня питает Каскадные вулканы на северо-западе Тихого океана”, – объяснил Мэтью Зиглер, профессор-исследователь SMU и научный сотрудник “Планетарной науки”.



Гранит – это результат остывания лавы под еще не извергавшимся вулканом. Эти образования, которые в жидком виде питали вулканическое извержение, называются батолитами.



“Батолиты намного больше, чем вулканы, которыми они питаются на поверхности. Например, горы Сьерра-Невада – это батолиты, оставшиеся от вулканической цепи на западе США, существовавшей давным-давно”, – пояснил Зиглер.



Исследователи удивлены величиной и географической протяженностью образования, которое простирается на 50 километров в диаметре, что делает его похожей на Землю эволюционировавшей гранитной системой, большей, чем считалось возможным на Луне. Формированию гранита на Земле способствует присутствие воды и влияние тектоники плит, что делает возможным плавление больших количеств под поверхностью.



“Если у вас нет воды, для производства гранита нужны экстремальные ситуации”, – отметил Зиглер. “Итак, вот эта система без воды и без тектоники плит – но у вас есть гранит. Была ли вода на Луне – по крайней мере, в этом месте? Или она была особенно горячей?”



Ученые уверены, что их методология может быть применена к другим случаям и, таким образом, “могла бы значительно расширить наши знания о геотермальных процессах на Луне и других планетарных телах”.