



Ученые доказали, что люди могут слышать тишину

Человек воспринимает тишину так же, как любой другой звук. К такому заключению пришли ученые в новом исследовании, пишет газета Daily Mail.



Ученые из университета Джона Хопкинса провели 7 экспериментов, в которых приняли участие 1 000 человек. Каждому из них показали ряд трюков с разумом, которые работают со звуком и тишиной. Теперь исследователи полагают, что у них есть новые доказательства того, что наш мозг активно обрабатывает тишину. Ученые также полагают, что это сможет объяснить, почему мы уделяем так много внимания "неловкой паузе в разговоре, напряженной паузе между раскатами грома или тишине в конце представления".



Известно, что если вы играете один непрерывный электронный тон или два отдельных тона одинаковой общей продолжительности, мозг человека будет обманывать нас, заставляя думать, что один тон попросту длится дольше.



В ходе экспериментов ученые обнаружили, что, как и в случае с тонами, реципиенты полагали, что одна непрерывная тишина длиннее, чем две отдельные.



Это позволяет предположить, что наш мозг обрабатывает абсолютную тишину по тому же принципу, что и звук.



По словам старшего автора исследования из университета Джона Хопкинса, доктора Чаза Файрстоуна, одной из причин, почему фраза "звук тишины" настолько убедительна, заключается в том, что "она парадоксальна". Дело в том, что тишина подразумевает отсутствие звука. Однако результаты тестов показывают, что мы слышим тишину так же как звук. Именно поэтому ученые полагают, что во фразе "звук тишины" на самом деле больше правды.



Авторы исследования полагают, что массив звуковых иллюзий проливает свет на то, насколько люди запрограммированы на восприятие тишины. По словам соавтора исследования, профессора Яна Филлипса, виды иллюзий и эффектов выглядят так, будто они уникальны для слуховой обработки звука. Теперь исследователи полагают, что мы в действительности "слышим отсутствие звука".



