



Турция успешно испытала ударный палубный беспилотник Bayraktar TB3

В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой.



Об этом заявил председатель совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчук Байрактар, передает агентство "Анадолу".



"Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, продолжавшиеся четыре часа", - отметил директор компании.



Беспилотник предназначен для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu, который является флагманом флота.



Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность - около 500 кг. Дальность его полета достигает 1,8 тыс. км. Он может находиться в воздухе 24 часа. Размах крыльев БПЛА составляет 14 метров, длина - 8,35 метра. Действиями турецкого БПЛА Bayraktar TB3 можно управлять на больших расстояниях как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.