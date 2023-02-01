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Турция провела огневые испытания сухопутного дрона KAPGAN – видео
01.02.2023 06:55 Наталья Богинская

Турция провела огневые испытания сухопутного дрона KAPGAN – видео

Компания HAVELSAN сообщила о проведении первых огневых испытаний беспилотного робота KAPGAN, в ходе которых он успешно поразил все наземные цели из 12,7-мм пулемета. Об этом пишет SavunmaSanayist.

Вейсел Атаоглу, отвечающий в HAVELSAN за реализацию робототехнических проектов, по этому поводу отметил, что упор при разработке сухопутного дрона был сделан на продуктивности корпуса. Роботизированный механизм способен нести на борту различные типы вооружений. В ходе испытаний инженеры HAVELSAN протестировали в тандеме с KAPGAN 12,7-мм пулемет, поступивший на вооружение турецкой армии два месяца назад.

Премьера KAPGAN состоялась на специализированной выставке SAHA Expo. Сухопутный беспилотник имеет следующие характеристики:

  • Вес: 1,4 т.
  • Длина кузова: 175 см.
  • Ширина кузова: 120 см.
  • Высота кузова: 100 см.
  • Скорость движения: 25 км/ч.
  • Автономность: 6 часов.
KAPGAN предназначен для сопровождения войск, транспортировки военного оборудования, обезвреживания взрывных устройств, перевозки раненых, сбора разведданных и пр. Робот имеет довольно высокую маневренность. В качестве вооружения он может использовать 30-мм пушку, способную поражать цели на расстоянии до 2 км.

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