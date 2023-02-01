Турция провела огневые испытания сухопутного дрона KAPGAN – видео
Компания HAVELSAN сообщила о проведении первых огневых испытаний беспилотного робота KAPGAN, в ходе которых он успешно поразил все наземные цели из 12,7-мм пулемета. Об этом пишет SavunmaSanayist.
Вейсел Атаоглу, отвечающий в HAVELSAN за реализацию робототехнических проектов, по этому поводу отметил, что упор при разработке сухопутного дрона был сделан на продуктивности корпуса. Роботизированный механизм способен нести на борту различные типы вооружений. В ходе испытаний инженеры HAVELSAN протестировали в тандеме с KAPGAN 12,7-мм пулемет, поступивший на вооружение турецкой армии два месяца назад.
Премьера KAPGAN состоялась на специализированной выставке SAHA Expo. Сухопутный беспилотник имеет следующие характеристики:
- Вес: 1,4 т.
- Длина кузова: 175 см.
- Ширина кузова: 120 см.
- Высота кузова: 100 см.
- Скорость движения: 25 км/ч.
- Автономность: 6 часов.
Ağır Abi KAPGAN'dan ilk atış 💣— HAVELSAN (@HAVELSANResmi) January 29, 2023
🔴 Sahaya çıktı, 12.7 mm ağır makineli tüfekle gece ve gündüz test atışlarını başarıyla yaptı.
🔴 Akıllı robot güç ilk göreve hazırlanıyor, test ve doğrulama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. #KAPGAN #SSB #HAVELSAN#CANİK #UNIROBOTICS pic.twitter.com/PXHGfGMW8u