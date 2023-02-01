



Турция провела огневые испытания сухопутного дрона KAPGAN – видео

Компания HAVELSAN сообщила о проведении первых огневых испытаний беспилотного робота KAPGAN, в ходе которых он успешно поразил все наземные цели из 12,7-мм пулемета. Об этом пишет SavunmaSanayist.



Вейсел Атаоглу, отвечающий в HAVELSAN за реализацию робототехнических проектов, по этому поводу отметил, что упор при разработке сухопутного дрона был сделан на продуктивности корпуса. Роботизированный механизм способен нести на борту различные типы вооружений. В ходе испытаний инженеры HAVELSAN протестировали в тандеме с KAPGAN 12,7-мм пулемет, поступивший на вооружение турецкой армии два месяца назад.



Премьера KAPGAN состоялась на специализированной выставке SAHA Expo. Сухопутный беспилотник имеет следующие характеристики:

Вес: 1,4 т.

Длина кузова: 175 см.

Ширина кузова: 120 см.

Высота кузова: 100 см.

Скорость движения: 25 км/ч.

Автономность: 6 часов.

Ağır Abi KAPGAN'dan ilk atış 💣



🔴 Sahaya çıktı, 12.7 mm ağır makineli tüfekle gece ve gündüz test atışlarını başarıyla yaptı.



🔴 Akıllı robot güç ilk göreve hazırlanıyor, test ve doğrulama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. #KAPGAN #SSB #HAVELSAN#CANİK #UNIROBOTICS pic.twitter.com/PXHGfGMW8u — HAVELSAN (@HAVELSANResmi) January 29, 2023

KAPGAN предназначен для сопровождения войск, транспортировки военного оборудования, обезвреживания взрывных устройств, перевозки раненых, сбора разведданных и пр. Робот имеет довольно высокую маневренность. В качестве вооружения он может использовать 30-мм пушку, способную поражать цели на расстоянии до 2 км.