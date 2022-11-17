



Строительство третьего реактора на АЭС Ангра возобновилось

Компания Eletronuclear – оператор бразильской атомной электростанции Ангра – сообщила, что на АЭС возобновилось строительство третьего реактора.



Работы над третьим энергоблоком Siemens/KWU мощностью 1405 МВт начались еще в 1984 году, но были приостановлены спустя два года после старта. Проект пытались реанимировать в 2006-м, однако из-за судебных дел строительство было остановлено во второй раз в 2015-м. Третья попытка и новая цель достроить третий энергоблок – 2026 год.



В настоящее время на АЭС эксплуатируются два энергоблока, производящих около 3% электроэнергии в стране. Национальный энергетический план Бразилии предусматривает, что страна стремится добавить 10 ГВт ядерных мощностей в течение 30 лет.