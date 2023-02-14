



Спутники NASA помогают спасателям в Турции и Сирии

NASA использует современные спутники для помощи спасательным отрядам в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.



По данным космического агентства, оно работает над тем, чтобы поделиться фото с воздуха и данными из космоса, чтобы помочь спасателям.



Ожидается, что спутниковые данные также улучшат способность моделировать и прогнозировать катастрофические стихийные бедствия в будущем.



"Сердца и умы NASA с теми, кто пострадал от землетрясений в Турции и Сирии. NASA — это наши глаза в небе. Наши группы экспертов усердно работают, чтобы предоставить ценную информацию службам быстрого реагирования на земле", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.



В частности, космическое агентство использует радар с синтезированной апертурой или SAR, который нужен для измерения движения земли после такого события и картирования изменений ландшафта.



Данные NASA могут помочь соответствующим организациям определить полную степень ущерба, нанесенного региону. Также эксперты координируют свои действия с группами на местах, чтобы получить соответствующую информацию и улучшить способность агентства понимать стихийные бедствия.