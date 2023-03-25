



Соучредитель Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет

Соучредитель Intel Гордон Мур, пионер полупроводниковой промышленности, чей “закон Мура” предсказал неуклонный рост вычислительной мощности на протяжении десятилетий, скончался в пятницу в возрасте 94 лет, сообщила компания.



Благотворительный фонд семьи Intel и Мура заявил, что он умер в окружении семьи в своем доме на Гавайях, пишет CNBC.



Соучредитель Intel в 1968 году, Мур был инженером в триумвирате технологических светил, которые в конечном итоге установили процессоры Intel Inside в более чем 80% персональных компьютеров в мире.



В статье, которую он написал в 1965 году, Мур заметил, что благодаря усовершенствованию технологии количество транзисторов в микросхемах примерно удваивалось каждый год с тех пор, как несколько лет назад были изобретены интегральные схемы.



Его предсказание о том, что эта тенденция сохранится, получило известность как “закон Мура”, и позже оно изменялось каждые два года, что помогло Intel и конкурирующим производителям микросхем активно нацеливать свои ресурсы на исследования и разработки, чтобы убедиться, что это эмпирическое правило сбылось.



“Интегральные схемы приведут к таким чудесам, как домашние компьютеры или, по крайней мере, терминалы, подключенные к центральному компьютеру, автоматические средства управления автомобилями и персональное портативное коммуникационное оборудование”, — писал Мур в своей статье за два десятилетия до революции персональных компьютеров.



Уроженец Сан-Франциско, Мур получил докторскую степень. по химии и физике в 1954 году в Калифорнийском технологическом институте.



Он пошел работать в лабораторию Shockley Semiconductor, где познакомился с будущим соучредителем Intel Робертом Нойсом. Они ушли в 1957 году, чтобы запустить Fairchild Semiconductor. В 1968 году Мур и Нойс покинули Fairchild, чтобы основать компанию по производству микросхем памяти, которая вскоре получила название Intel, что является аббревиатурой от Integrated Electronics.



Очевидный талант Мура также вдохновил других инженеров, работающих на него, и под его руководством Intel изобрела микропроцессоры, которые открыли путь революции в области персональных компьютеров.



Он был исполнительным президентом до 1975 года, хотя он и генеральный директор Нойс считали себя равными. С 1979 по 1987 год Мур был председателем и генеральным директором и оставался председателем до 1997 года.



В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в 7,2 миллиарда долларов.



Мур был давним рыбаком-спортсменом, преследуя свою страсть по всему миру, и в 2000 году он и его жена Бетти основали фонд, который сосредоточился на экологических проблемах.



Он также пожертвовал сотни миллионов своей альма-матер, Калифорнийскому технологическому институту, чтобы он оставался в авангарде технологий и науки, и поддержал проект “Поиск внеземного разума”, известный как SETI.



Мур получил Медаль Свободы, высшую гражданскую награду страны, от президента Джорджа Буша в 2002 году.



У него и его жены двое детей.



