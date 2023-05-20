



Шакалы на Голанских высотах показали признаки одомашнивания – исследование

Согласно новому исследованию Исследовательского института Шамира, опубликованному в мае, у шакалов, выловленных на Голанских высотах, были обнаружены признаки одомашнивания. Исследование было попыткой выяснить, начали ли золотые шакалы проявлять генетические признаки одомашнивания из-за естественной адаптации или различия связаны с генетическим смешением с собаками.



Некоторые признаки одомашнивания включают изменение цвета шерсти, формы ушей, укорачивание ног, потерю периодического выпадения шерсти, общий меньший размер и, как у собак, вздернутый хвост. Еще одним признаком одомашнивания являются белые пятна на коричнево-серой груди, которые были названы “звездным геном” и были зафиксированы в эксперименте по одомашниванию лисиц.



В центре исследования находится самка золотого шакал, которую исследователи прозвали “Джеки”. Джеки забрали на Голанских высотах, и у нее была обнаружена характерная белая окраска на груди и ногах. Исследователям было любопытно узнать историю семьи Джеки, поэтому они решили провести генетические тесты, чтобы установить ее генетическое происхождение.



Ученые обнаружили, что со стороны отца она является золотым шакалом, но ее материнская митохондриальная ДНК показала свидетельство исторической интрогрессии африканского волка . Однако это не объясняет ни уникальный цвет шерсти, ни ее сходство с домашней собакой.



Исследователи выдвинули три возможных варианта, объясняющих уникальную окраску Джеки. В первом говорится, что окраска все еще происходит из-за смешения с домашними собаками, особенно с овчарками, которые свободно бродят по Голанским высотам.



Второй вариант заключается в том, что эти изменения являются новой адаптацией шакалов, которые внешне напоминают мутации собак, но вызываются независимо друг от друга. Исследователи говорят, что такая адаптация поможет замаскировать шакалов среди популяций домашних собак, помогая им прятаться от угроз со стороны человека.



Третий вариант, не противоречащий ни одному из двух предыдущих, говорит о том, что приспособление происходит из-за самоодомашнивания шакала, вызванного взрывом популяции. Демографический взрыв привел к тому, что шакалы ищут пищу в населенных пунктах, используя человеческие отходы.



Это может привести к обоим предыдущим сценариям, обеспечивая как стимул для одомашнивания, так и близость к одомашненным собакам, необходимую для генетической интрогрессии.



Плотность популяции шакалов увеличилась до 2,5 к концу 1980-х и до 12–24 к 2010-м годам, золотых шакалов сейчас столько, что они считаются избыточно многочисленным видом. Это означает, что за ними необходимо тщательно следить и активно управлять, поскольку они могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, как животноводству, так и растениеводству.

