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Сферы из камня, созданные древними людьми, поставили ученых в ступор
08.09.2023 20:55 Алина Груднева

Сферы из камня, созданные древними людьми, поставили ученых в ступор

Ученые продолжают ломать голову над каменными сфероидами, которые зачем-то создавали древние люди около 1,4 миллиона лет назад.

Вновь этот вопрос был поднят после того, как в Убейдии в Израиле обнаружили загадочные камни из известняка, которые содержат явные признаки механической обработки. 

Ранее предполагалось, что камни, обнаруженные в 1960-х годах, получили сферическую форму из-за того, что их могли использовать в качестве молотков. Однако теперь ученые из Еврейского университета пришли к выводу, что такую форму им придали целенаправленно, правда, до сих пор неизвестно, зачем.

"Основное значение находки состоит в том, что эти сфероиды из Убейдии, похоже, были созданы намеренно. Мы до сих пор не можем быть уверены в том, для чего они использовались. Необходимо провести больше исследований", - отметили ученые.

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