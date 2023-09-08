



Сферы из камня, созданные древними людьми, поставили ученых в ступор

Ученые продолжают ломать голову над каменными сфероидами, которые зачем-то создавали древние люди около 1,4 миллиона лет назад.



Вновь этот вопрос был поднят после того, как в Убейдии в Израиле обнаружили загадочные камни из известняка, которые содержат явные признаки механической обработки.



Ранее предполагалось, что камни, обнаруженные в 1960-х годах, получили сферическую форму из-за того, что их могли использовать в качестве молотков. Однако теперь ученые из Еврейского университета пришли к выводу, что такую форму им придали целенаправленно, правда, до сих пор неизвестно, зачем.



"Основное значение находки состоит в том, что эти сфероиды из Убейдии, похоже, были созданы намеренно. Мы до сих пор не можем быть уверены в том, для чего они использовались. Необходимо провести больше исследований", - отметили ученые.