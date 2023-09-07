



Прочитанная снова надпись времен Первого Храма проливает свет на Соляную долину

Преподаватель Университета Ариэля доктор Асаф Гайер и геологу Боаз Лэнгфорд перефотографировали известную палео-еврейскую надпись в пещере недалеко от Эйн-Геди. Ученые пригласили фотографа Управления древностей Израиля Шая Халеви присоединиться к ним. На этот раз частичная надпись, нарисованная на сталактите карбонитовыми чернилами примерно в VII веке до нашей эры, была сфотографирована с использованием мультиспектральной визуализации.



Трое спелеологов сфотографировали сталактит с надписью под разными углами. Многочисленные фотографии помогают преодолеть неровную и изогнутую поверхность скалы. В 1975 году Песах Бар-Адо расшифровал текст следующим образом: Благословен Бог (Адонай) / Благословен XXX / Благословен Бог (Элогим).



Теперь Гайер заявил, что “ясно увидел” еврейские буквы “бет”, “гимель” и “йуд”, следующие за словом “благословенный”, а также точку, разделяющую слова, типичную для эпохи Первого Храма. Гайер читает это слово как “в долине”, рассматривая вариант написания, который несколько раз встречается в Библии.

Также ученый “с уверенностью предполагает”, что следующее слово – хе, мем, хет или “соль”.



Местонахождение “Соляная долина” встречается в нескольких библейских текстах. Упоминания относятся к царю Давиду, который благодарит Бога за его действия, которые привели к победе в Соляной долине. Хотя библеисты считают, что она находится в районе Мертвого моря, №наличие внешнего источника, который рассказывает нам о районе прямо над Мертвым морем№, имеет большое значение, считает Гайер.



Гайер представил свои первоначальные результаты на конференции в Управление древностей Израиля вечером 6 сентября и опубликует научную статью после дальнейших исследований.