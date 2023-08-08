



Почему израильские военные удваивают усилия по созданию боевого ИИ

В эпоху, когда искусственный интеллект постепенно проникает в каждый уголок общества, израильские военные готовятся стать сверхдержавой, не имеющей себе равных.



На международном форуме по безопасности Herzliya Conference 2023 генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир заявил: "Наша задача – превратить Государство Израиль в сверхдержаву с искусственным интеллектом и стать во главе очень ограниченного числа мировых держав, входящих в этот клуб".



Замир считает перспективными два направления – создание специальных организаций, занимающихся военной робототехникой, и увеличение бюджета на исследования и разработки. Кроме того, после встречи с Илоном Маском и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он намерен сформулировать национальную политику в отношении использования ИИ в гражданских и военных целях.



Хотя точные цифры предполагаемого рекордного бюджета на ИИ не раскрыты, важно понимать, что Израиль уже имеет сильную сформировавшуюся технологическую экосистему, которая может легко поддержать его военные начинания в области ИИ. На протяжении десятилетий Израиль работал над созданием интегрированной оборонной экосистемы, состоящей из военных, научных и коммерческих служб. С момента своего основания израильское военное подразделение 8200 и его выдающиеся выпускники создали сотни успешных стартапов. 8200 – это престижное подразделение ЦАХАЛа, работающее в разведывательных операциях, таких как дешифрование, контрразведка, кибервойна и наблюдение. По данным Forbes, бывшие военнослужащие разведывательного подразделения известны как создатели успешных стартапов в области кибербезопасности, таких, как Check Point, Forte, Armis Security, Guardicore и Wiz.



В период с 2014 по 2018 год доля израильских компаний, занимающихся ИИ выросла на 120%. В 2018 году израильские компании, занимающиеся ИИ, привлекли 1,89 млрд долларов, а стартапы в сфере кибербезопасности – 1,08 млрд долларов. С 2005 по 2013 год Израиль был ведущим мировым экспортером на рынке БПЛА, доля израильского экспорта составила около 4,62 млрд долларов.



В 2016 году полковник Эли Биренбаум, начальник отдела оперативных данных и приложений ЦАХАЛа, возглавил создание первой в Израиле платформы машинного обучения, предназначенной для выявления попыток взлома. В июне прошлого года Биренбаум сообщил, что к 2028 году около половины израильских военных технологов будут специализироваться на ИИ.



В 2022 году Израиль представил роботизированное оружие с ИИ для повышения точности стрельбы слезоточивым газом, шумовыми гранатами и пулями с губчатым наконечником. В случае террористической атаки повышение точности стрельбы с помощью ИИ может предотвратить нежелательные жертвы среди мирного населения.



"Обычно террорист находится в гражданском окружении, где много людей, которым мы не хотим причинить вред. Мы даем солдату возможность посмотреть через систему управления огнем, чтобы убедиться, что цель, которую он хочет поразить, является правильной", – рассказал Euronews Михал Мор, генеральный директор компании Smart Shooter.



По словам представителей ЦАХАЛа, автономное оружие строго регламентировано и не использует боевые патроны. Однако некоторые из самых весомых военных применений ИИ, такие как беспилотники и дистанционно управляемые пушки, уже применяются по всему миру. Израиль уже открыл эру беспилотных боевых действий в этом году в Палестине. С другой стороны, Израиль также недавно использовал ИИ во время мини-войны в Газе в прошлом месяце с помощью "Knowledge Well" – бота, который в режиме реального времени предоставлял обзор пусков палестинских ракет с помощью платформы, смоделированной на базе WhatsApp.



В этом сезоне эволюции будущего ИИ и израильских военных в систему планируется интегрировать области глубокого обучения, зародившиеся в коммерческих приложениях, такие как GPT и AGI. Замир считает, что использование GPT и AGI может включать в себя "способность платформ наносить удары роем или боевых систем действовать независимо друг от друга, объединение данных и помощь в быстром принятии решений в масштабах, превосходящих те, которые мы когда-либо видели".

