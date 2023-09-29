



Почему археологи боятся вскрывать гробницу китайского императора – видео

Смертельные ловушки и отравление ртутью — это лишь некоторые из проблем, с которыми могут столкнуться археологи, планирующие раскопки гробницы Цинь Шихуанди, первого императора Китая.



В 1974 году фермеры наткнулись на одну из самых значимых археологических находок в провинции Шэньси, Китай. Во время полевых работ они раскопали глиняную фигурку0, лишь поцарапав поверхность того, что лежало под ней.

Могила Цинь Шихуанди

Как можно раскопать гробницу?

Последующие раскопки выявили ряд подземных помещений, в которых находились тысячи терракотовых статуй в натуральную величину, изображающих воинов и боевых коней. Эта Терракотовая армия, по-видимому, служила защитниками мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора Китая, правившего с 210 по 221 год до нашей эры, мавзолей которого находится примерно в 1500 метрах.Несмотря на обширные исследования окружающего некрополя, гробница императора остается неисследованной, окутанной тайнами и интригами на протяжении более двух тысячелетий. Основная причина этого нежелания вскрыть ее заключается в страхе, что раскопки могут нанести вред гробнице, что потенциально приведет к потере бесценной исторической информации. В настоящее время единственный способ получить доступ к гробнице — это инвазивные археологические методы, чреватые риском непоправимого ущерба.Показательным примером являются раскопки города Трои в 1970-х годах под руководством Генриха Шлимана, которые в своей спешке и по неопытности уничтожили почти все следы города, которые они стремились обнаружить. Археологи полны решимости избежать повторения таких поспешных ошибок.В поисках менее инвазивных методов ученые предложили такие методы, как использование мюонов — субатомных частиц, образующихся при столкновении космических лучей с атмосферой Земли. Мюоны действуют как усовершенствованный рентгеновский луч, способный проникать в структуры без физического вмешательства. К сожалению, большинство из этих предложений еще не получили поддержки.Однако, помимо потенциального ущерба, открытие гробницы представляет собой еще более серьезную и непосредственную опасность. В эссе древнего китайского историка Сыма Цяня, написанном примерно через столетие после кончины императора, раскрывается, что гробница была оборудована ловушками, призванными помешать любым злоумышленникам. В гробнице были положены драгоценные артефакты и необыкновенное сокровище."Ремесленникам было поручено изготовить луки и стрелы, предназначенные для отражения посягательств любых нарушителей", — пояснил он.Даже если это 2000-летнее архаичное оружие выйдет из строя, историк утверждал, что тех, кто осмелился осквернить гробницу, ждал поток токсичной жидкой ртути. Хотя это может звучать как вымышленная угроза, научные исследования, изучавшие уровень ртути вокруг могилы, выявили ее концентрацию значительно выше, чем можно было бы ожидать в обычной почве.В документе 2020 года утверждается, что "летучая ртуть могла просочиться через трещины, которые со временем образовались в структуре гробницы, что подтверждает сообщения, найденные в древних хрониках, в которых утверждается, что гробница никогда не открывалась и не разграблялась". Могила Цинь Шихуанди остается запечатанной и недоступной, хотя и далеко не забытой.Исследователи надеются, что научные достижения смогут наконец раскрыть давно охраняемые тайны гробницы. Что касается самого императора, то значительная часть его жизни была посвящена поиску легендарного эликсира бессмертия – поиску, в который многие горячо верили. Он предпринял путешествия в поисках этого мифического зелья и даже отправил уникальную экспедицию, чтобы найти легендарный остров, на котором, по слухам, хранится огромное количество этого чудесного эликсира. Считая себя божеством и жаждая вечной жизни, он употреблял ртутную смесь, надеясь, что она дарует бессмертие. По иронии судьбы, это зелье привело к его преждевременной смерти в возрасте всего 50 лет после 37-летнего правления.