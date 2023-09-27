



Опубликована первая геологическая карта затерянного седьмого континента

Международная группа исследователей изучила образцы горных пород, полученных со дна океана определения границ гипотетического "седьмого континента" - Зеландии. Работа опубликована в журнале Tectonics.



В 2017 году ученые впервые высказались о гипотетическом существовании ранее неизвестного континента у берегов Новой Зеландии, который получил соответствующее название "Зеландия". Площадь континента составляет более 5 млн кв. км, что вдвое больше площади субконтинента Индии. Но несмотря на внушительные размеры, неудивительно, что его не открыли раньше – около 95% площади Зеландии погружено под воду в юго-западной части Тихого океана.



На поверхности виднеются лишь остатки большой горной цепи и несколько изолированных вершин, которые сейчас являются небольшими океаническими островами. Некоторые предполагали, что этот "затерянный континент" стал вдохновением для мифа о погибшей цивилизации Атлантиды, однако Зеландия исчезла под водой задолго до появления людей на Земле.



“Зеландия подходит под основные параметры определения "материка" в геологической трактовке, но, практически недоступной, мало известна в деталях. Теперь группа геологов составила первую геологическую карту, используя сочетание образцов горных пород, извлеченных из океана, и методов геофизического картирования", – говорится в статье.



Для составления карты ученые использовали образцы горных пород, извлеченные с морского дна к северу от Новой Зеландии. Они обнаружили крупные песчаниковые образования, расположенные вдоль границ Зеландии, и залежи базальтовой гальки. Возраст песчаников составляет около 95 миллионов лет, смесь гранита и вулканической гальки – до 130 миллионов лет, базальтов – 40 миллионов лет.



Суда, которые проводили картирование магнитного поля в проливе между Австралией и Антарктидой, обнаружили различные магнитные аномалии. Одна из них имеет большой интерес для геологов, поскольку свидетельствует о существовании большой зоны разлома вдоль южной границы Зеландии. Вероятно, этот разлом выступает "шрамом" в земной коре, образовавшимся, когда Зеландия откололась от Антарктиды более 200 млн лет назад, превратившись в самостоятельный континент.