



Опровергнут миф об охотниках-мужчинах в древних обществах – исследование

В человеческих обществах охотников-собирателей по всему миру женщины занимались охотой так же часто, как мужчины, показало исследование американских ученых. Эти результаты опровергают устоявшееся мнение о разделении труда в первобытных обществах между мужчинами как добытчиками мяса и женщинами, как только собирательницами ресурсов и матерями, сообщает сайт Science об исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE .



Еще с начала ХХ века влиятельные антропологи распространяли гипотезу о том, что в первобытных обществах людей роль охотников, приносивших в общину важное для выживания и человеческой эволюции мясо, принадлежала мужчинам как физически более сильным. В то время как женщины занимались более безопасным собирательством и воспитанием детей.



Большинство доводов в пользу этой идеи происходит от этнографов XVIII-XX веков, которые при посещении человеческих обществ, живущих охотой-собирательством, проводили большую часть времени с мужчинами. Так что они могли освещать ситуацию однобоко. Пытаясь выяснить истинную роль женщин, исследователи Тихоокеанского университета в Сиэтле исследовали базу данных о 391 группе людей, продолжающих жить охотой и собирательством, и проанализировали данные о деятельности мужчин и женщин, полученные за 1800-2010 годы.



Ученые изучили список из 63 обществ. И в 50 из них, то есть в 79%, кроме мужчин, охотой занимались и женщины. Среди них в 87% групп женщины охотились не время от времени, когда представилась возможность, а целенаправленно отправлялись охотиться на добычу. У мужчин и женщин обнаружили различия в стратегиях охоты. Например, женщины чаще охотятся в компании с членами своей группы, например своими мужчинами, другими женщинами, собаками и даже своими детьми всех возрастов. В то же время мужчины склонны охотиться наедине.



Замечены различия и в выборе оружия. В частности, в группах племен эта мужчины предпочитают луки и стрелы, тогда как часть женщин охотится только ножом, другая – только луком и стрелами, тогда как третья комбинируют оружие.



Авторы исследования надеются, что их результаты будут побуждать общество и ученых к дальнейшему обсуждению вопроса разделения труда в группах охотников-собирателей.