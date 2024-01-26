



ОАЭ выпустили детенышей акул у побережья Дубая

Морские эксперты в ОАЭ выпустили несколько детенышей акул у побережья Джебель Али в Дубае в рамках природоохранных мероприятий по увеличению сокращающейся популяции этого вида.



Как сообщает Al Arabiya, в четверг, 25 января, 11 аравийских ковровых акул, возраст которых в настоящее время составляет около двух лет, были выпущены в охраняемые зоны морского заповедника Джебель Али. К ним присоединились четыре медоносных ската, которые также были выпущены в воду. Акулы могут вырастать до метра в длину. Программа разведения осуществляется под руководством роскошного курорта Atlantis на дубайском острове Пальм.



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Келли Тимминс, директор по работе с морскими животными и стабильности курорта, рассказала, что в море вокруг The Palm обитает около 65 000 морских животных. Она пояснила, что в течение последних пяти лет команда курорта находится в авангарде программ по разведению акул совместно с государственными органами.



В настоящее время в Atlantis обитает около девяти пород акул, включая серую рифовую акулу, черноперую рифовую акулу и акулу-зебру. Аравийская ковровая акула - одна из самых маленьких акул, обитающая в прибрежных водах и лагунах. Считается, что она не представляет угрозы для человека.



"Ничем не манипулируем; они просто размножаются, как обычно, а затем наша команда заботится о молодняке, и время от времени мы можем проводить такие выпуски, - объясняет Тимминс, - но только с разрешения и при участии правительства и только в охраняемых зонах".

