



Новыми BMW пятой серии можно будет управлять взглядом

Новая BMW i5 5 серии позволит изменять полосы движения, глядя в зеркало. Пока такая возможность реализована только для системы автопилота. Больше не будет необходимости использовать рычаг поворотника, хотя в качестве дублирующего элемента он остался, достаточно посмотреть в боковое зеркало.

Новая технология появится на пятерках восьмого поколения и электрических i5. Затем ее добавят в список опций седанов 7 серии и старших кроссоверов.



Известно, что электрокар BMW i5 получит привод eDrive пятого поколения и батарею с энергоемкими ячейками. На нем также дебютирует система контроля вертикальных перемещений Vertical Dynamics Management девятого поколения. Она управляет жесткостью адаптивной подвески, причем впервые для расчета силы демпфирования использует данные о текущих условиях движения, а не математических моделях. Алгоритм учитывает кучу переменных, от скорости вращения колес до угла поворота руля.



Другим новшеством i5 и всего семейства моделей 5 серии станет широкий перечень технологий автоматизированного управления и парковки. В США, Канаде и Германии для “пятерок” будет доступен комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям Highway Assistant, работающий на скоростях до 130 километров в час. Система умеет держать дистанцию ​​до впереди идущих автомобилей, видит границы полосы и способна самостоятельно перестраиваться в соседнюю.



Для активации нужно лишь использовать рычаго. Но на новых машинах 5 серии и i5 впервые в отрасли можно будет дать команду взглядом, посмотрев в соответствующее боковое зеркало. Разумеется, и в том, и в другом случае электроника предупредит водителя, когда маневр максимально безопасен. При этом держать руки на руле не обязательно, система все сделает сама.



Старт производства BMW 5 Series восьмого поколения запланирован на лето этого года. Рыночный дебют – на октябрь.