



Neuralink Илона Маска ищет партнера для проведения испытаний на людях

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink обратилась к одному из крупнейших нейрохирургических центров США Barrow Neurological Institute в поиске потенциального партнера по клиническим испытаниям своих устройств на людях, как только регулирующие органы разрешат это.



Компания Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года, которые, как она надеется, в конечном итоге станут лекарством от таких трудноизлечимых заболеваний, как паралич и слепота.



В начале 2022 года компания потерпела поражение, когда Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отклонило ее заявку на проведение испытаний на людях, сославшись на серьезные проблемы с безопасностью.



С тех пор компания работает над устранением опасений агентства, но пока неясно, удастся ли ей добиться успеха и когда это случится.



Имплантат компании Neuralink - это устройство интерфейса мозг-компьютер, которое использует электроды, проникающие в мозг или расположенные на его поверхности, для обеспечения прямой связи с компьютерами. До сих пор ни одна компания в США не получила разрешения на вывод подобного имплантата на рынок.