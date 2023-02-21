



NASA запустит в космос первый израильский космический телескоп

В 2026 году NASA запустит на орбиту первый израильский космический телескоп, который будет сканировать Вселенную на наличие слияний или взрывов звезд.



Об этом сообщает Институт науки Вейцмана.



Ультрафиолетовый переходный астрономический спутник (ULTRASAT) будет доставлен в космос на борту ракеты-носителя NASA. Эта миссия является главным проектом Израильского космического агентства и Научного института Вейцмана, а также частью партнерства между космической организацией США и Министерством инноваций, науки и технологий Израиля.



"Спутник совершит революцию в способности ученых обнаруживать и анализировать переходные процессы во Вселенной, такие как слияния нейтронных звезд и взрывы сверхновых", - сказано в заявлении.



Миссия, как ожидается, поможет в исследовании астрономических объектов, таких как сверхновые звезды, активные галактики, источники гравитационных волн и аккреционные диски вокруг звезд.