NASA объявило имена участников первой пилотируемой миссии Artemis-2 к Луне

Американское космическое агентство NASA объявило имена четырех астронавтов, которые в 2024 году облетят Луну в рамках миссии Artemis-2. Как сообщается на сайте NASA, в состав лунной миссии вошли трое американцев Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайсмен, а также канадец Джереми Хансен.



В NASA подчеркнули, что четверо астронавтов станут первыми людьми, которые совершат полет к Луне более чем за 50 лет. Кроме того, в экипаж лунной миссии впервые войдут женщина, афроамериканец и канадец, отметили в космическом агентстве.



Полет к Луне состоится не раньше ноября 2024 год. Ожидается, что миссия Artemis-2 продлится десять дней. После запуска вторая ступень космической ракеты-носителя SLS (Space Launch System) выведет космический корабль Orion на эллиптическую орбиту, которая пройдет на высоте до 2900 километров над Землей, пишет The New York Times. Затем Orion приблизится к Луне, но не станет выходить на ее орбиту, а вместо этого, используя лунную гравитацию, вернется на Землю.



В декабре 2022 года завершилась миссия Artemis-1, в ходе которой корабль Orion в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю. Не ранее 2025 года состоится миссия Artemis-3, в ходе которой астронавты планируют высадиться на поверхности Луны.

Four for the moon! NASA names Artemis 2 crew for 1st lunar mission since Apollo https://t.co/23yeVklVAd pic.twitter.com/fhdcUvhKlK